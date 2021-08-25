Рейс Харрис во Вьетнам откладывали из-за возможного случая "гаванского синдрома"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рейс вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам отложили на несколько часов из-за возможного случая "гаванского синдрома" в Ханое, который Госдепартамент США описал как "аномальный инцидент, связанный со здоровьем". Об этом сообщает BBC News.

Харрис находилась в Сингапуре и собиралась продолжить рабочую поездку визитом во Вьетнам, когда стало известно об инциденте в Ханое. В CBS News указали, что этот случай по описанию похож на "гаванский синдром" и одному из американских дипломатов во Вьетнаме пришлось оказать медицинскую помощь. По данным NBC News, инцидент затронул двух американских чиновников.

Позже в Госдепартаменте США заявили, что Харрис решила продолжить поездку и прибыла в Ханой.

"Гаванским синдромом" назвали необычные симптомы, на которые в 2016 и 2017 стали жаловаться работавшие в Гаване сотрудники ЦРУ и Госдепартамента. В частности, они жаловались на тошноту, головные боли, звон в ушах, слуховые галлюцинации, головокружение и ощущение давления в голове. Госдеп в 2017 году предполагал, что это результат некой акустической атаки.

Пострадавших обследовали в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

В 2017 году Госдеп сначала сообщил, что пострадал 21 американец во время работы в американском посольстве в Гаване. Причиной ухудшения здоровья было названо неопределенное внешнее воздействие, источник которого так и не выяснили. Некоторые дипломаты теряли слух и у них выявляли незначительные повреждения головного мозга. Некоторые рассказывали, что ощущали вибрацию и громкие пронзительные звуки, тогда как другие ничего подобного не испытывали.