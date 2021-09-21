Симптомы "гаванского синдрома" обнаружили у сотрудника ЦРУ в поездке по Индии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Член команды директора ЦРУ Уильяма Бернса во время поездки в Индию в начале этого месяца заявил о симптомах, соответствующих так называемому "гаванскому синдрому", и был вынужден обратиться за медицинской помощью, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Этот инцидент вызвал тревогу в правительстве США и заставил Бернса "кипеть" от гнева, заявил один из собеседников телеканала.

Некоторые официальные лица в ЦРУ расценили данное событие как прямое сообщение Бернсу о том, что никто не находится в безопасности, в том числе те, кто работает непосредственно на директора ЦРУ, сообщили два источника.

"Ситуация в Индии может иметь драматические последствия: график директора ЦРУ строго расписан, и среди официальных лиц США существуют глубокие опасения по поводу того, как преступник мог знать о визите и смог спланировать такую агрессию", - отмечает телеканал.

Ожидается, что разведка США завершит расследование причин появления "гаванского синдрома" до конца года, хотя сроки могут быть несколько скорректированы, заявили источники телеканала.

По их данным, публичный отчет об итогах расследования не планируется.

Отмечается, что инцидент с сотрудником Бернса второй подобный случай менее чем за месяц.

В прошлом месяце вице-президенту США Камале Харрис пришлось отложить ее прибытие во Вьетнам после того, как по меньшей мере двух американских дипломатов в стране пришлось эвакуировать по медицинским показаниям.

Офис Харрис в то время заявил, что поездка была отложена из-за "сообщения о недавнем возможном аномальном инциденте со здоровьем" в Ханое.

Впоследствии два чиновника подтвердили NBC News, что офис имел в виду "гаванский синдром".

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.