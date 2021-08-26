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В США вынесли приговор мужчине, планировавшему похитить губернатора Мичигана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Один из экстремистов, планировавших в прошлом году похищение губернатора штата Мичиган, приговорен в среду к шести годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Associated Press.

Мужчина по имени Тай Гарбин, расстроенный ограничениями из-за распространения коронавируса по штату, был приговорен в среду к шести годам и трем месяцам тюремного заключения за планирование похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.

"Я даже представить себе не могу, какой стресс и страх испытывала ее семья из-за моих действий. И за это я искренне сожалею", - сказал Гарбин судье.

Гарбин извинился перед Уитмер, которой не было в суде, и перед ее семьей.

Тай Гарбин признал свою вину через несколько недель после своего ареста прошлой осенью. В планировании похищения участвовало еще 5 человек, но он пока единственный, кто признал себя виновным.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер в октябре 2020 года обвинила Трампа в поддержке экстремистских группировок. Ее заявление прозвучало на фоне ареста 13 человек, в том числе семерых, связанных с группировкой Wolverine Watchmen, которая готовила заговор против руководства штата. Группа намеревалась похитить Уитмер, которая решительно критиковала действия Трампа в области борьбы с распространением коронавируса. Трамп в ответ на обвинения Уитмер заверил ее, что защитит от экстремистов. Президент отметил, что федеральное правительство оказывает Мичигану огромную помощь, а американский Минюст сообщил, что сорвал опасный заговор против губернатора штата.

США Мичиган

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