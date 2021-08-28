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В Иране не нашли разницы между подходами администраций Байдена и Трампа к ядерной теме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу заявил, что США "бессовестно действовали" в ситуации с ядерными переговорами, и что нынешняя администрация президента Джо Байдена в этом вопросе не отличается от предыдущей при Дональде Трампе.

"Ядерная проблема не должна влиять на дипломатию. В ядерном вопросе США действовали крайне бессовестно. Они вышли из СВПД, но говорили так, как будто Иран вышел из него. Они высмеивали переговоры. Европейцы тоже действовали как США", - говорится в его заявлении в твиттере.

"Нынешнее правительство США ничем не отличается от предыдущего. Они требуют того же, что требовал (экс-президент США Дональд - ИФ) Трамп. За кулисами внешней политики США скрывается хищный волк, который иногда превращается в хитрую лису. Сегодняшняя ситуация в Афганистане является тому примером", - добавил он.

Президент США Байден накануне заявил, что США прибегнут к другим методам решения иранской ядерной проблемы, если дипломатия не сработает. Он подчеркнул, что США привержены тому, чтобы Иран "никогда не получил ядерное оружие".

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Ранее стало известно о пока не обнародованном докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран ускорил производство высокообогащенного урана на обогатительном предприятии в Натанзе. По данным МАГАТЭ, в этом процессе Иран задействовал два каскада обогатительных центрифуг, а не один, как раньше.

Западные СМИ напоминают, что Иран начал обогащать уран до 60% с середины апреля.

США во время пребывания на президентском посту Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

США Иран СВПД

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