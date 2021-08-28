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В Англии запретят одноразовую пластиковую посуду

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Англии будет введен запрет на одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки и стаканчики из полистирол, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на планы правительства.

Очередной шаг в "войне с пластиком" должен помочь сократить отходы и количества пластика в мировом океане.

В остальных частях Великобритании - Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии - ранее также было объявлено о планах ввести подобный запрет. ЕС ввел соответствующие ограничения в июле.

Осенью начнутся обсуждения по поводу новой политики, при этом власти не исключают, что под запрет могут попасть другие предметы.

В среднем каждый житель Англии использует в год 18 одноразовых тарелок и 37 пластиковых столовых приборов.

Великобритания Англия

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