Перегруженное нелегалами судно запросило помощь в Средиземном море

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на помощь судну "Луиз Мишель" под германским флагом, члены команды которого занимаются спасением нелегальных иммигрантов в водах Средиземного моря под эгидой фонда, учрежденного уличным художником Бэнкси.

По данным европейской прессы, ранее в субботу это судно длиной в 31 м подало сигнал бедствия ввиду того, что оно оказалось перегруженным - на нем в настоящий момент размещены более 200 спасенных нелегалов.

Один из членов команды написал в твиттере, что "судну необходима незамедлительная помощь, один человек на борту уже скончался".

В настоящее время "Луиз Мишель" находится в 90 км юго-восточнее итальянского острова Лампедуза, к нему на помощь идут два спасательных судна.