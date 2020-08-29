Перегруженное нелегалами судно запросило помощь в Средиземном море
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на помощь судну "Луиз Мишель" под германским флагом, члены команды которого занимаются спасением нелегальных иммигрантов в водах Средиземного моря под эгидой фонда, учрежденного уличным художником Бэнкси.
По данным европейской прессы, ранее в субботу это судно длиной в 31 м подало сигнал бедствия ввиду того, что оно оказалось перегруженным - на нем в настоящий момент размещены более 200 спасенных нелегалов.
Один из членов команды написал в твиттере, что "судну необходима незамедлительная помощь, один человек на борту уже скончался".
В настоящее время "Луиз Мишель" находится в 90 км юго-восточнее итальянского острова Лампедуза, к нему на помощь идут два спасательных судна.
"Луиз Мишель" - яхта, в прошлом принадлежавшая французской таможне, получила имя сторонницы французского анархистского движения XIX века.
Она выкрашена в ярко-розовый и белый цвета, напоминающие о работе Бэнкси, на которой изображена девочка в спасательном жилете, держащаяся за буй в форме сердца.
Десять членов команды - активисты из разных стран Европы с опытом участия в поисково-спасательных операциях.