Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

Перегруженное нелегалами судно запросило помощь в Средиземном море

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на помощь судну "Луиз Мишель" под германским флагом, члены команды которого занимаются спасением нелегальных иммигрантов в водах Средиземного моря под эгидой фонда, учрежденного уличным художником Бэнкси.

По данным европейской прессы, ранее в субботу это судно длиной в 31 м подало сигнал бедствия ввиду того, что оно оказалось перегруженным - на нем в настоящий момент размещены более 200 спасенных нелегалов.

Один из членов команды написал в твиттере, что "судну необходима незамедлительная помощь, один человек на борту уже скончался".

В настоящее время "Луиз Мишель" находится в 90 км юго-восточнее итальянского острова Лампедуза, к нему на помощь идут два спасательных судна.

"Луиз Мишель" - яхта, в прошлом принадлежавшая французской таможне, получила имя сторонницы французского анархистского движения XIX века.

Она выкрашена в ярко-розовый и белый цвета, напоминающие о работе Бэнкси, на которой изображена девочка в спасательном жилете, держащаяся за буй в форме сердца.

Десять членов команды - активисты из разных стран Европы с опытом участия в поисково-спасательных операциях.

Средиземное море Лампедуза Бэнкси

Новости по теме

Новости

В Минске началась женская акция солидарности

В Минске началась женская акция солидарности

Президент Южной Осетии принял отставку главы правительства

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

В Белоруссии лишили аккредитации 17 журналистов

Пандемия коронавируса

В США зарегистрировали первый в стране повторный случай COVID-19

МВД Белоруссии сообщило о 32 задержанных на пятничных акциях

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Запуск ракеты с разведспутником США отменили за секунды до старта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');