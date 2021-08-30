Представитель НАТО в Украине счел, что конфликт на ее востоке не мешает вступлению в блок

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что конфликт на востоке страны не препятствует ее вступлению в блок, поскольку в договоре Североатлантического альянса нет такой нормы, которая не разрешала бы этого.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - сказал Винников в интервью изданию "Европейская правда".

Он также отметил, что в альянсе заинтересованы в том, чтобы "агрессивные действия Российской Федерации оставались красной линией для НАТО".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, предполагающую противодействие России и курс в НАТО.