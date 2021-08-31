Избранный президент Эстонии высказался за серьезную подготовку своей встречи с Путиным

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Избранный президентом Эстонии Алар Карис (Alar Karis) высказал мнение, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным будет полезной, но к ней нужно серьезно подготовиться.

"Подобная встреча нуждается в очень большой подготовке. Прежде всего, должен быть повод для встречи, нужно знать, чего мы хотим от этой встречи. Так просто отправляться на встречу, очевидно, не имеет смысла", - сказал Карис во вторник в парламенте журналистам.

"Это нуждается в основательной подготовке, и не только в Кадриорге (резиденция президента Эстонии - ИФ), но и в общении с парламентом, министерством иностранных дел, и если среда будет благоприятной, то это (встреча с Путиным - ИФ) будет разумным", - добавил Карис.

Отвечая на вопрос об общении с русскоязычным населением Эстонии, Карис сказал: "Разумеется, когда долгое время находишься вне русскоговорящей среды, то нужна языковая практика. Но я обещаю вам, что наступит момент, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке".

Карис отметил, что хотел бы видеть народ Эстонии образованным и единым: "Я говорил, что Эстонию необходимо начать сшивать вместе. Нитки и иголки у меня нет, но я непременно постараюсь их найти".

Директор Национального музея Эстонии Алар Карис был избран во вторник в парламенте президентом на пятилетний срок. За него проголосовали 72 депутата из 80 принимавших участие в голосовании. Для избрания ему нужно было набрать не менее 68 голосов.

Карис вступит в должность после принесения присяги перед парламентом 11 октября.