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Власти Грузии отказались от финансовой помощи ЕС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Грузии отказалось от финансовой помощи Европейского Союза. Об этом во вторник, 31 августа, заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает Deutsche Welle.

Отказ от помощи ЕС премьер Грузии объяснил стремлением Тбилиси сократить внешний долг. Наблюдатели же считают, что власти лукавят, а транш оказался под вопросом из-за отказа правящей партии выполнять свои обязательства.

Как пишет издание "Грузия онлайн", речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от своих обязательств в рамках соглашения с оппозицией.

Ранее в марте диалог по разрешению политического кризиса в Грузии, продолжавшийся более недели в Тбилиси при посредничестве личного представителя президента ЕС между представителями грузинских властей и оппозицией завершился безрезультатно.

Грузия ЕС Ираклий Гарибашвили

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