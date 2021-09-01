Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Захватившее Афганистан движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что формирование нового правительства страны находится на финальных стадиях, в следующие несколько дней талибы объявят о результатах процесса, сообщает телеканал "аль-Джазира".

"Правительство будет сформировано в течение следующих нескольких дней. Мы завершили (процесс - ИФ) на 90-95% и объявим об окончательном результате в следующие дни", - сказал телеканалу один из лидеров "Талибана" Анас Хаккани.

Ранее в среду информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении "Талибан" сообщило, что известны первые назначения талибов. По его данным, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел, мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети "Хаккани" (запрещена в РФ), был назначен министром внутренних дел.

Ранее пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид сообщил в твиттере, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение трех дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.

Накануне сообщалось, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) завершило переговоры по формированию правительства в Афганистане. Как отмечалось, талибы намерены объявить о его составе до конца этой недели.