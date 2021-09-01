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Зеленский счел, что одного лишь присутствия НАТО в Черноморском регионе недостаточно

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил блок НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, однако считает, что в нынешних условиях этого недостаточно.

Как сообщает телеканал "Украина 24", соответствующее заявление глава государства сделал во время своего визита в США.

"Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что в данный момент НАТО говорит лишь "о присутствии" сил альянса в регионе.

"Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Украина НАТО Черноморский регион

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