В Испании полностью вакцинировали от COVID 70% населения страны

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что полную вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 70% жителей страны.

"70% населения Испании сейчас полностью вакцинированы", - написал в твиттере Санчес, поблагодарив национальную службу здравоохранения Испании.

Ранее испанский премьер-министр отмечал, что обе дозы прививки против коронавируса сделали более 90% жителей Испании старше 40 лет, а более 70% молодых людей в возрастных группах 20-29 лет и 12-19 лет прошли по меньшей мере первый этап вакцинации.

В конце 2020 года правительство Испании ставило цель к концу лета 2021 года полностью вакцинировать 70% населения страны, где проживает около 47 млн человек.

С начала пандемии COVID-19 коронавирус был зарегистрирован почти у 4,9 млн жителей Испании, от последствий заражения вирусом умерли более 84,4 тыс. человек, почти 4,4 млн полностью выздоровели.