КНДР получила тест-системы из РФ на COVID-19 в рамках гумпомощи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия поставила КНДР тест-системы на коронавирус в рамках гуманитарной помощи, сообщил "Интерфаксу" в четверг дипломатический источник в Москве.

"Действительно, Россия ранее передала КНДР тест-системы на коронавирус в рамках гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.

Он не стал уточнять количество поставленных тест-систем, однако отметил, что поставка состоялась в прошлом году.

Ранее два источника на фармацевтическом рынке сообщили "Интерфаксу", что РФ поставила Северной Корее сотни тысяч тест-систем на коронавирус.

При этом собеседники затруднились ответить на вопрос, были ли в Северной Корее выявлены заболевшие с помощью российских тестов.

Ранее источники сообщали, что КНДР проявляет интерес к российским вакцинам от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт".