РФ поставила КНДР сотни тысяч тест-систем на коронавирус

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия поставила Северной Корее крупную партию тест-систем на COVID-19, сообщили "Интерфаксу" два источника на фармрынке.

"В этом году КНДР поставлено несколько сотен тысяч тест-систем на коронавирус", - сказал собеседник агентства.

При этом он затруднился ответить на вопрос, выявили ли в Северной Корее заболевших с помощью российских тестов.

Источник уточнил, что поставки носили "некоммерческий характер".

Ранее источники сообщали, что КНДР проявляет интерес к российским вакцинам от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт".