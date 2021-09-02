РФ поставила КНДР сотни тысяч тест-систем на коронавирус
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия поставила Северной Корее крупную партию тест-систем на COVID-19, сообщили "Интерфаксу" два источника на фармрынке.
"В этом году КНДР поставлено несколько сотен тысяч тест-систем на коронавирус", - сказал собеседник агентства.
При этом он затруднился ответить на вопрос, выявили ли в Северной Корее заболевших с помощью российских тестов.
Источник уточнил, что поставки носили "некоммерческий характер".
Ранее источники сообщали, что КНДР проявляет интерес к российским вакцинам от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт".