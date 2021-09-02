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Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида" в США

На Нью-Йорк пришлось семь жертв

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере восемь человек погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в результате наводнений, вызванных ураганом "Ида", сообщает телеканал ABC News.

По данным полиции, пять человек скончались в зоне затопления в Нью-Йорке в районе Куинс. Там же одну пострадавшую доставили в больницу, где она позже умерла. Еще одного погибшего обнаружили в Бруклине.

Еще один человек погиб в городе Пассеик штата Нью-Джерси, об этом сообщил мэр города Хектор Карлос Лора в фейсбуке.

В миреНа пострадавшие от урагана "Ида" штаты США надвигается волна жарыЧитать подробнее

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.

Из-за наводнений в Нью-Йорке остановили работу всех линий метрополитена. В Бруклине и Куинсе отмечаются сильные затопления. Из-за погодных условий отменили сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, международном аэропорту Ньюарк Либерти и аэропорту Ла-Гуардия.

Национальная метеорологическая служба США ранее также объявила об угрозе торнадо на юге штата Нью-Йорк, севере Нью-Джерси и на юге штата Коннектикут.

Ожидается, что ураган "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия.

Ранее "Ида" нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света миллион домов. В пятницу в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

СМИ отмечают, что ураганы - обычное явление для юга США, но ученые предупреждают об усиливающейся штормовой активности из-за прогревания поверхности океана, вызванного изменениями климата.

Ураган "Ида"

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К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможныхВ момент, когда ураган достиг побережья штата, скорость ветра достигала 150 миль в час (более 240 км/ч). На фото: снимок урагана с борта Международной космической станции.Более миллиона человек остались без электричества в ЛуизианеПоступают сообщения о многочисленных разрушениях, но масштабы ущерба пока неизвестныМестные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек.Мэр Нового Орлеана призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергииУраган пройдет над двумя крупнейшими городами штата - Новым Орлеаном и Батон-РужЖители Луизианы заколачивают окна и укрепляют строения мешками с песком"Ида" обрушилась на Луизиану в 16-ю годовщину другого разрушительного урагана - "Катрины", унесшей жизни более 1,8 тыс. человек
К моменту обрушения на Луизиану "Ида" усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных
США ураган Ида

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