Сноуден выразил сомнение в получении Нобелевской премии мира

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден предположил, что никогда не получит Нобелевскую премию мира.

"Этого никогда не случится, никто мне премию не даст", - сказал Сноуден в четверг в интервью обществу "Знание".

В январе стало известно, что Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

"Я думаю, что такие люди, как Ассанж, которые готовы идти на такой риск (...) они делают это не ради наград, а ради какой-то цели", - сказал Сноуден.

В 2013 году Сноуден передал журналистам информацию о программах электронной слежки спецслужб США как за рядовыми гражданами, так и за политиками и госчиновниками во всем мире. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Тогда же Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем - в Россию.

В конце 2020 года адвокат американца Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден намерен получить российское гражданство, сохранив американский паспорт, в настоящий момент у него есть бессрочный вид на жительство в России.