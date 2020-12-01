Сноуден решил получить гражданство РФ, сохранив американский паспорт

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство, сохранив при этом американский паспорт, сообщал "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.

"Он принял решение сохранить американский паспорт и получить одновременно российский. Законодательство РФ это позволяет", - сказал Кучерена.

Адвокат отметил, что до конца этой недели беглый американец должен собрать весь пакет необходимых документов для подачи в компетентные органы РФ. "Я ему написал весь список необходимых документов. Думаю, до конца недели он все это соберет, и мы подадим заявление о получении гражданства", - добавил адвокат.

Как отметил Кучерена, препятствий для получения российского паспорта опальным бывшим сотрудником американских спецслужб он не видит. "Эдвард прожил в РФ более пяти лет, у него бессрочный вид на жительство", - пояснил адвокат.

Касаясь знания русского языка - необходимого условия для получения российского гражданства, Кучерена отметил: "С этим проблем нет. Он человек способный, у него есть соответствующие навыки".

В октябре Сноуден получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России и задумался о получении российского гражданства, так как у него с супругой скоро родится ребенок, у которого по праву рождения будет российское гражданство.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах слежки американских спецслужб по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. В США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в Россию.