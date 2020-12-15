Кучерена призвал Трампа и Байдена прекратить дело против Сноудена

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден должен пересмотреть дело Эдварда Сноудена и прекратить его уголовное преследование, считает адвокат беглого экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Анатолий Кучерена.

"Если такой вопрос окажется в повестке дня, то эта повестка дня должна диктовать новому президенту США еще раз посмотреть на эту проблему и, соответственно, прекратить всякие уголовные преследования Сноудена, потому что он преследуется исключительно за правду", - сказал Кучерена "Интерфаксу" во вторник.

По его мнению, и уходящий американский лидер Дональд Трамп "мог бы войти в историю как великий гуманист и принять решение прекратить уголовное преследование Эдварда Сноудена".

Напомнив об эпизоде, связанном с помилованием в 2017 году президентом Бараком Обамой информатора Джулиана Ассанжа - ефрейтора армии США Челси (Брэдли) Мэннинг, Кучерена призвал Трампа последовать его примеру. "Это должно стать доброй традицией для уходящих президентов США - помиловать, а точнее, прекратить уголовное преследование подобных лиц. Касательно Эдварда, подобный шаг был бы актом гуманности, справедливости и доброты", - сказал адвокат.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке за гражданами по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ. Он получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России.

В настоящее время Сноуден занимается получением российского гражданства в связи с ожидающимся появлением первенца у них с женой. Как сообщил Кучерена в начале декабря, Сноуден решил сохранить американский паспорт и получить одновременно российский, законодательство РФ это позволяет.