Что случилось этой ночью: пятница, 3 сентября

Отказ США в помощи противникам "Талибана", альтернативные сценарии ЦБ РФ развития экономики на 2021-2024 гг., передача данных марсоходом Perseverance

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США не будут помогать силам сопротивления в афганском Панджшере. В Пентагоне дали понять, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" (запрещено в РФ). В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана. Ранее его представители сообщили о гибели 350 талибов за четыре дня боев за Панджшерскую долину.

- ЦБ РФ представил альтернативные сценарии развития экономики на 2021-2024 гг. ЦБ оставил прогнозы в рамках базового сценария на 2021-2023 годы в основных направлениях неизменными, добавив к ним ожидания на 2024 год. Так, согласно основному прогнозу, инфляция в России в 2021 году составит 5,7-6,2%, ВВП вырастет на 4-4,5%, средняя ключевая ставка составит 5,5-5,8%.

- Американский марсоход добыл первый образец грунта с "Красной планеты". "Данные, полученные 1 сентября с марсохода Perseverance, указывают на то, что специалистам удалось успешно добыть образец грунта на Марсе. Первые изображения, переданные на землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения", - указали в НАСА.

- Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом. "Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько", - рассказал один из участников группы Бенни Андерссон. В новом альбоме будет 10 треков. Две композиции – Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You – были представлены во время пресс-конференции группы в четверг.

- Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска. "Израиль осуществил воздушную агрессию со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Дамаск", - сообщил сирийскому государственному телевидению военный источник. По его данным, средства ПВО Сирии отразили удары и сбили большинство ракет.