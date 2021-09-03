Ряд заводов GM и Ford приостановят работу из-за дефицита полупроводников

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors объявил о приостановке производства автомобилей на восьми заводах в Северной Америке в течение следующих двух недель.

Согласно заявлению компании, начиная со следующего понедельника, 6 сентября, она остановит производство пикапов на неделю на заводах в Форт-Уэйне (штат Индиана) и в мексиканском Силао. Завод в Уэнтзвилле (штат Миссури), производящий пикапы среднего размера и большие фургоны, закроется на две недели. На других производственных объектах, собирающих преимущественно внедорожники, работа будет приостановлена на две или более недель.

"Эти меры принимаются ввиду продолжающегося дефицита запчастей, вызванного перебоями поставок полупроводников с внешних рынков, которые столкнулись с ограничениями, введенными из-за распространения COVID-19", - отмечается в заявлении компании.

Другой крупный американский автопроизводитель Ford Motor также сообщил о приостановке производства на заводе в Канзасе на следующие две недели. Кроме того, компания сократила рабочие смены на заводах в Дирборне (штат Мичиган) и в Луисвилле (штат Кентукки).

Остановки производства усугубят и без того существующий дефицит автомобилей на дилерских площадках в США, который привел к небывалому росту цен, отмечает MarketWatch. Американские автопроизводители сообщили, что в распоряжении автодилеров в августе было чуть менее миллиона новых автомобилей, что на 72% меньше показателя августа 2019 года (3,58 млн автомобилей).

Спрос на автомобили в США высок, но покупатели разочаровываются из-за непомерно высоких цен и отсутствия разнообразия в модельном ряде на рынке. Продажа легковых автомобилей в США в августе сократилась на 18% по сравнению с прошлым годом, в то время как средняя цена автомобиля превысила рекордные $41 тыс., сообщает исследовательская J.D. Power.

Из-за такого сокращения продаж и дефицита запчастей консалтинговая фирма LMC Automotive прогнозирует продажи автомобилей в США в этом году на уровне 15,7 млн единиц. Для сравнения: до пандемии коронавирусной инфекции продажи были на уровне 17 млн единиц в год.

Ранее о приостановке производства на своих заводах из-за нехватки запчастей, вызванной перебоями в поставках полупроводников, сообщали также такие японские Toyota и Nissan, а также американская Stellantis.