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Сирия согласилась помочь с транзитом газа и электроэнергии в Ливан

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сирии дали согласие предоставить свою территорию для транспортировки газа и электроэнергии в Ливан, который столкнулся с сильным экономическим кризисом, в том числе в топливной сфере, сообщает в субботу издание The Daily Star.

Об этом стало известно после встречи в Дамаске ливанской делегации, возглавляемой и.о. вице-премьера Зейной Акар, с главой МИД Сирии Фейсалом Мекдадом и министром нефти Сирии Бассамом Тоуме.

The Daily Star отмечает, что Ливан рассчитывает заключить сделки на импорт газа из Египта и электричества из Иордании, причем поставки должны осуществляться при помощи инфраструктуры Сирии.

По словам представителя делегации Ливана Насри Хури, Сирия готова "обеспечить транзит египетского газа и иорданского электричества через сирийскую территорию". "Стороны согласились сформировать совместную группу для проработки технических деталей", - добавил он.

По информации The Daily Star, это первый официальный визит на столь высоком уровне представителей Ливана в Дамаск с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году.

В августе в администрации президента Ливана сообщили, что США согласились помочь стране с поставками электроэнергии и газа через сирийскую территорию: таким образом, заключает The Daily Star, Вашингтон сделает исключение из экономических санкций против Сирии, запрещающих вести коммерческие дела с Дамаском. Этот запрет ранее подорвал предыдущие попытки Бейрута получить газ из Египта.

Издание напоминает, что Ливан в настоящий момент переживает сильнейший экономический кризис.

Наблюдаются перебои с поставками топлива и частые отключения электричества, что парализует работу больниц, магазинов, производственных предприятий и ресторанов. Отключение электроснабжения порой продолжается до 22 часов в сутки.

Сирия Ливан

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