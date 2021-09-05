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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили ракеты и дроны йеменских хуситов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В субботу саудовскими силами ПВО была предотвращена ракетная атака из Йемена по трем населенным пунктам королевства, сообщает информагентство SPA со ссылкой на Минобороны Саудовской Аравии.

По его данным, осколки одной из сбитых ракет, нацеленной на город Даммам, повредили 14 жилых домов. Двое детей получили ранения.

Коалиция заявила, что также были перехвачены и уничтожены баллистические ракеты, пущенные по городам Джазан и Наджран, и три начиненных взрывчаткой беспилотника хуситов.

"Министерство обороны примет необходимые сдерживающие меры для защиты своих земель и инфраструктуры, пресечет такие враждебные и трансграничные атаки для защиты гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует SPA.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Саудовская Аравия

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