Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать места проживания

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Гвинее из-за обострения ситуации в республике призвало в воскресенье россиян не покидать места их проживания.

Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее издание Jeune Afrique сообщало, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.

Гвинея

Новости по теме

Новости

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков

Захарова заявила, что у Москвы нет четкого понимания о встрече G7 по Афганистану

Афганистан во власти талибов

Защитники Панджшера заявили о разгроме группировки талибов в тысячу человек

Защитники Панджшера заявили о разгроме группировки талибов в тысячу человек

Вертолет-дрон совершил тринадцатый успешный полет на Марсе

Источник усомнился в выводах МАГАТЭ по Северной Корее

Число заражений COVID-19 в мире превысило 220,2 млн

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance

NASA подтвердило сбор планетарного грунта марсоходом Perseverance
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');