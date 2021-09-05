Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать места проживания
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Гвинее из-за обострения ситуации в республике призвало в воскресенье россиян не покидать места их проживания.
Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Уважаемые граждане России, проживающие в Гвинее!— RussieConakry (@RussieConakry) September 5, 2021
❗В связи c обострением внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике призываем вас не покидать места проживания.
📞В случае экстренной необходимости обращаться в Посольство по телефонам +224-625-25-26-90, +224-625-25-26-82. pic.twitter.com/FN52r4Y0Pv
Ранее издание Jeune Afrique сообщало, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.