СМИ узнали об аресте военными президента Гвинеи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Гвинеи Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа, сообщают в воскресенье СМИ этой страны со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, под стражей, по их данным, оказались многие высокопоставленные чиновники.

В соцсетях в воскресенье опубликованы фото и даже видео, на которых, как считается, виден Конде после его задержания путчистами.

Ранее СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.

Предполагается, что путчистов возглавляет командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

Западные СМИ сообщали о звуках стрельбы в воскресенье в Конакри.

Посольство РФ в Гвинее из-за обострения ситуации в республике призвало россиян не покидать места проживания.