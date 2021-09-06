Коронавирусом в мире заразились свыше 220,6 млн человек

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 220 689 680, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 567 131 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 945 059 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 648 472.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 027 621, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 440 752.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 890 779 заболевших, умерли 583 628 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 587,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 999 человек, в Индии - 316, Бразилии - 2 723.