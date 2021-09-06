"Спутник Лайт" зарегистрирован в Армении

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена к применению в Армении, сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа rАd26), также уже одобренной в Армении в феврале этого года.

В настоящий момент в ОАЭ, Аргентине и Азербайджане проводятся клинические исследования комбинаций "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами от COVID-19, регуляторы России и Белоруссии выдали разрешения на проведение аналогичных исследований.

Ранее РФПИ приводил предварительные результаты исследований в Азербайджане, согласно которым у всех 20 добровольцев, получивших комбинацию "Спутника Лайт" с AstraZeneca, выработались антитела к шиповидному белку (S-белку) коронавируса.

30 июля РФПИ уже сообщал об отсутствии серьезных нежелательных реакций на комбинацию вакцин в ходе испытаний в Азербайджане, также среди добровольцев не было зафиксировано случаев поствакцинальных заболеваний COVID-19. На тот момент сообщалось о 50 привитых "вакцинным коктейлем".

Также 31 июля фонд сообщил об отсутствии побочных эффектов от комбинации "Спутника Лайт" с вакцинами от AstraZeneca и Sinopharm по предварительным результатам исследований в Аргентине.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" может быть использован в качестве бустера для любых зарубежных вакцин против COVID-19 - производства компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Такое мнение он выразил в минувший четверг в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

"Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили также Ангола, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Бахрейн также начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.