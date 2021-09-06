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Командующий миротворческим контингентом РФ Мурадов завершил свою миссию в Карабахе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в непризнанной республике, сообщает Минобороны Армении.

"Министр обороны Армении Аршак Карапетян 6 сентября встретился с Рустамом Мурадовым, который завершает свою миссию в должности командующего миротворческим контингентов РФ в Нагорном Карабахе. Карапетян поблагодарил Мурадова за усилия в деле сохранения мира в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), пожелал удачи в дальнейшей деятельности", - сообщили в пресс-службе министерства.

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Отмечается, что стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе.

Мурадов был назначен командующим российским миротворческим контингентом РФ после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. До этого он был заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2017 году Мурадов получил звезду Героя России за участие в сирийской операции.

В ноябре 2020 года президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по московскому времени 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Нагорный Карабах Россия Рустам Мурадов

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