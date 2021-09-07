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Из Казахстана уехал организатор "языковых патрулей", которому запретили въезд в РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Организатор "языковых патрулей" в Казахстане Куат Ахметов покинул страну и вероятнее всего в настоящее время находится в Киеве, сообщает ряд местных СМИ.

На запрос агентства "Интерфакс-Казахстан" о том, был ли установлен запрет на выезд Ахметова и ведется ли его розыск, в пресс-служба МВД Казахстана ответили, что никаких ограничений на передвижения Ахметова не накладывалось.

"В отношении указанного лица какие-либо ограничения на передвижение и выезд с территории Казахстана не установлены", - говорится в ответе МВД на запрос агентства.

"Органами внутренних дел проводится досудебное расследование по содержанию размещенных видеоматериалов в сети интернет. Окончательная правовая оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих в видеороликах, будет дана по результатам расследования", - проинформировали в министерстве.

В августе Ахметову запретили въезд в Россию после публикации на его канале в Youtube серии видеозаписей, на которых запечатлены конфликты с продавцами магазинов и объектов общественного питания. Конфликты возникали из-за того, что Ахметова не смогли обслужить на государственном языке. В министерстве информации и общественного развития Казахстана заявили, что провокации по языковой теме неуместны, а развитие государственного языка должно происходить правовыми методами.

Генпрокуратура Казахстана сообщила ранее, что по факту публикации в Youtube материалов "Тil Maidani онлайн партиясы" (онлайн партия "Языковой фронт", основатель Куат Ахметов - ИФ) началось досудебное расследование полицией Алматы по статье 174 части 1 Уголовного кодекса Казахстана (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

Казахстан Куат Ахметов РФ

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