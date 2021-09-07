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Прага может разместить у себя офис белорусской оппозиции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти Чехии хотят создать в Праге офис белорусских демократических сил, сообщил во вторник телеграм-канал лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

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Тихановская провела переговоры с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком в Вильнюсе. "Он заявил, что в Чехии работают над созданием офиса белорусских демократических сил. Такое поручение дал президент Чехии Милош Земан после встречи со Светланой Тихановской", - говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала, МИД Чехии вместе с внешнеполитическими ведомствами других стран ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против Минска. "Кулганек подчеркнул, что режим стал угрозой не только для белорусского народа, но и для всех стран ЕС. В санкционные списки попадут ответственные за миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Тихановская предложила распространить санкции на судей, прокуроров, следователей, причастных к уголовному преследованию политических заключенных, в том числе, членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака.

Чехия Прага Белоруссия Светлана Тихановская

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