В Молдавии выявили рекордный за 4 месяца суточный COVID-прирост

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Молдавии зарегистрировано 850 случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало антирекордом за последние четыре месяца, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства здравоохранения страны во вторник.

"За минувшие сутки проведено 6803 теста, из них 3378 - экспресс-тесты на антигены. Зарегистрировано 850 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 693 случая приходятся на невакцинированных граждан. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 271 535. На данный момент болеют 5103 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне было выявлено 466 новых случаев заболевания.

Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 1215 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 123 находятся в крайне тяжелом состоянии, а 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"За минувшие сутки еще 478 человек выздоровели. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдавии излечились 259 977 человек" - сообщает Минздрав Молдавии.

Также в ведомстве сообщили о смерти за сутки 10 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в стране составляет 6455 человек.

В Молдавии процесс вакцинации начался 2 марта. Из 3,2 млн граждан страны вакцинировано 1,32 млн человек, из них около 720 тыс. человек - двумя дозами. После начала вакцинации уровень распространения коронавируса снизился - с полутора-двух тысяч случаев в день до ста и менее.

Однако с начала августа наметился рост числа заражений. В конце августа впервые за последние четыре месяца несколько раз регистрировали более 500 случаев за один день. На прошлой неделе количество случаев заболевания СOVID-19 выросло более, чем на 26%.