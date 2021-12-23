В Молдавии в четверг вступят в силу новые COVID-ограничения для прибывших из-за границы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Молдавии вступят в силу новые ограничительные меры по коронавирусу: с четверга для входа в аэропорт Кишинева потребуется COVID-сертификат, с 27 декабря прибывающие должны будут предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест, если они находились последние 14 дней в странах "красной зоны".

Соответствующие правила были приняты чрезвычайной национальной комиссией общественного здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, с 27 декабря приезжающие в страну должны будут предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, если последние 14 дней перед этим они находились в странах "красной зоны" даже транзитом. При этом, тест должен быть проведен не позднее, чем за 72 часа перед въездом на территорию Молдавии.

Тест необходим как вакцинированным, так и невакцинированным лицам. Список стран "красной зоны" будет составляться Минздравом, начиная с 24 декабря и обновляться каждые семь дней.

Въезжающие из стран вне "красной зоны" могут предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный ПЦР, экспресс-тест или медицинское подтверждение, что гражданин переболел COVID-19. В противном случае прибывшие будут обязаны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней.

Вход в Кишиневский аэропорт для провожающих или встречающих с 23 декабря будет возможен лишь при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Для вылетающих во все направления COVID-сертификат также является обязательным.

Правительственная комиссия также определила правила для посетителей и продавцов на рождественских ярмарках.

"Доступ на частные мероприятия, организованные в период праздников с 23 декабря 2021 года по 15 января 2022 года, для 25 и более человек, будет разрешен только при предъявлении сертификата COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

За время пандемии в Молдавии зарегистрировано 372 983 случая заражения COVID-19. Из них 358 603 человека вылечились, а 9 540 - скончались. На данный момент болеют 4 840 человек.

По данным министерства здравоохранения, в Молдавии введено более 1,7 млн доз вакцины, в том числе более 965 тысяч человек вакцинированы по полной схеме.