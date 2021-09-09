В Узбекистане привитые от COVID студенты получат скидку на оплату учебы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Студенты в Узбекистане, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, получат 10-процентную скидкуна оплату учебы, сообщила в четверг пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования (Минвуз) республики.

"Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 года, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год", - говорится в сообщении.

По данным Минвуза, в нынешнем учебном году стоимость базового контракта на учебу в вузах страны составляет от 6 до 17 миллионов сумов (от $560 до $1600).

В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны прививаются вакцинами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V", AstraZeneca и Moderna.

По данным Минздрава Узбекистана, объем поступивших в страну вакцин составляет почти 22,5 млн. Из них использовано более 15 млн доз, а полный курс вакцинации прошло около 2,5 млн человек.

Власти планируют вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября текущего года. Численности населения Узбекистана составляет 35 млн человек.