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Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН в этом году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не станет принимать участие в нынешней сессии Генассамблеи ООН, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее", - сказал Песков в четверг журналистам.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на сегменте высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет 21-27 сентября в Нью-Йорке.

Владимир Путин ООН

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