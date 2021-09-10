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Планы по защите залива на Аляске могут положить конец проекту добычи меди и золота

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена предлагает масштабные меры по защите Бристольского залива, расположенного у юго-западного берега Аляски, при этом план властей может поставить крест на проекте разработки месторождения меди и золота Pebble, пишет газета The Wall Street Journal.

Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) США сообщило, что отменит отказ от планов по защите региона, принятый при бывшем президенте США Дональде Трампе в 2019 году.

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Новая инициатива EPA сделает невозможными попытки реанимировать проект Pebble, который также был заблокирован при администрации бывшего президента. Проект, стоимость которого потенциально оценивается в $300-500 млрд, сталкивается с сопротивлением со стороны местных жителей и защитников окружающей среды на протяжении более десяти лет, его реализация может поставить под угрозу существование одной из самых крупных популяций дикого лосося, пишет WSJ.

Около двух десятков природоохранных организаций и других групп ранее подали три отдельных иска, чтобы оспорить решение Трампа отказаться от планов по защите региона.

Инициатива EPA позволит защитить тысячи рабочих мест, связанных с ловлей лосося в регионе, отмечает Крис Вуд, лидер организации Trout Unlimited, являющейся одним из истцов. "Запрет на добычу металлов в промышленном масштабе в Бристольском заливе - это правильное решение в поддержку коренного населения Аляски, которое на протяжении тысячелетий зависит от рыболовства", - считает он.

США Аляска Pebble медь золото

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