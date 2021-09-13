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Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Фуцзянь удвоилось за сутки

Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Фуцзянь удвоилось за сутки
Фото: Zuma\TASS

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Китае было выявлено 22 новых инфицированных СOVID-19 внутри страны, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

Ранее стало известно о новом очаге заражения коронавирусом внутри страны, которым стала восточная провинция Фуцзянь. Госкомитет здравоохранения КНР сообщил накануне, что 19 внутренних случаев заражения были зафиксированы в субботу в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. В воскресенье в Путяне число таких случаев увеличилось на 15, Цюаньчжоу - на шесть, один случай зафиксирован в городе Сямэне. Правительство Путяня на брифинге в воскресенье сообщило, что, по результатам предварительной проверки, первоначально вирус был завезен из-за рубежа. Особенностью стало то, что инфекция была диагностирована у человека только через 38 дней после того, как он въехал на территорию страны.

Эпицентрами распространения вируса стали местная обувная фабрика и средняя школа. Тесты на коронавирус у школьников дали многочисленные положительные результаты у детей в возрасте 12 лет и младше.

В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы.

Всего за воскресенье в Китае выявлено 49 новых инфицированных, 27 из них прибыли из-за рубежа.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95 тыс. 248 случаев СOVID-19, от связанных с ним заболеваний скончались 4 тыс. 636 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 13 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Фуцзянь коронавирус COVID-19

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