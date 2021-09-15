США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - США удержат часть суммы военной помощи, предназначенной Египту, из-за проблем с правами человека в стране, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Египту $170 млн из $300 млн, но удержит оставшиеся $130 млн до тех пор, пока египетское правительство не выполнит некие условия в области прав человека.

При этом отправленные деньги также будут иметь ограничения на использование. Так, они могут быть использованы только для борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности границ и противодействия распространению оружия.