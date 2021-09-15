Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Италии планируют ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса и тестировании на наличие инфекции для всех государственных служащих, несмотря на несогласие с этим лидеров ультраправых, сообщает газета The Times.

По данным издания, такое намерение связано с успешным введением в Италии COVID-паспортов для учителей на этой неделе. Так, теперь от учителей требуют предоставить доказательство о вакцинации от коронавируса, данные о том, что они переболели COVID-19 либо отрицательный тест на наличие вируса, сделанный не позднее последних 48 часов.

Итальянский премьер-министр Марио Драги планирует в ближайшее время распространить действие сертификатов на 1,2 млн сотрудников министерств и местных советов.

"Это может произойти после заседания кабинета в четверг", - приводит The Times слова источника в итальянском правительстве.

Издание напоминает, что ранее в Италии COVID-паспорта ввели для пассажиров на поездах дальнего следования, посетителей театров и кино, студентов университетов и гостей ресторанов. Таким людям необходимо получить QR-код, его можно загрузить на телефон в случае наличия сертификата.

Противники введения ковидных паспортов

При этом, как отмечает газета, идея о COVID-паспортах не получила всеобщей поддержки - против таких мер выступают глава правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, а также лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

Как сообщается, Сальвини поддерживает противников итальянского комендантского часа, использования масок и закрытия ресторанов. Он также утверждает, что введение коронавирусных паспортов ограничивает личную свободу. Такая позиция Сальвини не устраивает членов его партии, в частности, министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти. По мнению Джорджетти, схему COVID-паспортов нужно ввести не только для госслужащих, но и для частных компаний.

"Компаниям необходимо гарантировать безопасность своих сотрудников", - сказал Джорджетти. "Быть в правительстве - значит брать ответственность и принимать решения, даже если некоторых что-то не устраивает", - добавил министр.

Издание напоминает, что летом в Италии вновь начали расти темпы распространения коронавируса, однако в последние дни наблюдается спад уровня инфицирования.

Около 74% населения Италии старше 12 лет прошли полную вакцинацию от COVID-19. При этом примерно 63% лиц в возрасте 12-19 лет сделали как минимум одну прививку. Что касается жителей страны в возрасте около 50 лет, из них 23% еще не прививались. Также не прошли вакцинацию порядка 300 тыс. государственных служащих.

В Италии за время пандемии коронавируса выявили более 4,6 млн заражений, около 130 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали свыше 4,3 млн случаев выздоровления от COVID-19.