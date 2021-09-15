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Пассажирский самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер из Анталии (Турция) подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A319 выполняет рейс из Анталии в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия", - сказал собеседник агентства.

Между тем, по данным сервиса Flightradar24 самолет выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч). По данным сервиса, самолет носит ливрею ФК "Зенит".

Airbus A319 Анталия Санкт-Петербург

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