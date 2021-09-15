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Пассажирский самолет из Анталии благополучно приземлился в Петербурге

Самолет попал в стаю птиц

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер из Анталии (Турция), подавший сигнал бедствия, приземлился в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лайнер благополучно приземлился", - сказал собеседник агентства.

Между тем, представитель авиакомпании "Россия" сообщил "Интерфаксу", что при заходе на посадку в аэропорт "Пулково", самолёт A319, выполняющийся рейс SU6694 Анталия - Пулково попал в стаю птиц.

"По данной причине произошел выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера. Посадка прошла в 22:26 в аэропорту северной столицы. В соответствии с собственными регламентами "Пулково" объявил тревогу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит" выполнял рейс из Анталии в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия. Между тем, по данным сервиса Flightradar24 самолет вместо посадки в установленное время выполнял маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).

Санкт-Петербург Airbus A319 Пулково

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