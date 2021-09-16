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Блинкен заявил о поддержке США Литвы при региональных вызовах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Литвы Габриэлюусом Ландсбергисом подтвердил поддержку Соединенными Штатами Вильнюса в условиях региональных вызовов, с которыми та сталкивается, а также и в ее отношениях с Китаем, сообщил американский Госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул решительную солидарность США с нашим союзником по НАТО и партнером по ЕС Литвой в условиях, когда она сталкивается с геополитическими вызовами региональной стабильности, безопасности и экономическому процветанию", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Он отметил, что Блинкен также "подтвердил решительную поддержку Литвы со стороны США перед лицом попыток принуждения со стороны КНР".

Как сообщалось, в августе текущего года МИД КНР в связи с решением Литвы открыть в стране официальное представительство Тайваня объявил об отзыве посла из Вильнюса.

Блинкен и Ландсбергис обсудили также "партнерство в поддержку белорусского демократического движения", при этом Блинкен поблагодарил Ландсбергиса за "лидерство Литвы в противостоянии вызовам, исходящим из Белоруссии", сообщил Прайс.

США Литва Энтони Блинкен Габриэлюус Ландсбергис

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