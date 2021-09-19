В США более 180 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по состоянию на утро минувшей субботы в США полностью вакцинированы от коронавируса 181 млн 35 тыс. 22 человека.

CDC сообщают, что, по меньшей мере, одну из положенных двух доз вакцин получили 211 млн 489 тыс. 242 человека.

Кроме того, после получения одобрения властей с 13 августа людям с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, будут иметь более слабую защиту, ввели дополнительную - третью дозу вакцины Pfizer или Moderna.

В Соединенных Штатах применяются вакцины Pfizer или Moderna, требующие ведения двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.