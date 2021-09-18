В Белом доме допустили, что для полной COVID-вакцинации нужны три укола

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Для полноценной вакцинации от коронавируса COVID-19 может понадобиться введение не двух, а трёх доз вакцины, сообщает The Telegraph со ссылкой на главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи.

Он считает, что это относится по крайней мере к мРНК-вакцинам, таким как Pfizer. Они потребуют две первоначальные дозы, а через несколько месяцев третью.

При этом Фаучи отметил, что пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

Комментируя пандемию в целом, Фаучи заявил, что надеется, что она закончится к концу весны следующего года. Однако он указал, что этому "нет никаких гарантий" в связи с появлением и распространением более заразного варианта коронавируса - штамма "дельта".

Издание напоминает, что в пятницу консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отклонило план по введению третьей дозы препарата Pfizer американцам старше 16 лет. При этом эксперты проголосовали за одобрение введения бустерных доз вакцины Pfizer для всех жителей США в возрасте 65 лет и старше.