Более 228,5 млн человек заразились COVID-19 в мире

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составляет 228 502 047, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 691 332 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 087 432 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 673 763. В то же время в США выздоровели свыше 32,5 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 478 419. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 445 165 человек, количество выздоровевших превысило 32,6 млн.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 239 783 заболевших. Скончались 590 752 человека, выздоровели более 20,2 млн.

За время пандемии в мире было распределено 5 905 839 207 доз вакцин против коронавируса.

В свою очередь, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 603,7. В США на 1 млн жителей скончались 2075 человек, в Индии - 319, Бразилии - 2 756.