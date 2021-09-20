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Пять человек погибли в результате перестрелки в Алма-Ате

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Алатауском районе Алма-Аты (Казахстан) в понедельник произошла перестрелка, есть погибшие, сообщил портал Ratel.kz

По его информации, среди погибших участковые инспекторы, судебные исполнители и гражданские лица. "Появилась информация, что погибли не менее пяти человек. Количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Подозреваемый открыл огонь из охотничьего оружия, сообщается в публикации.

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Позже пресс-служба департамента полиции Алма-Аты подтвердила гибель пяти человек в перестрелке, произошедшей из-за выселения жильцов из частного дома.

"Сегодня около 17:00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алма-Аты произошел трагический случай. В ходе исполнения постановления суда о выселении в частном доме его житель 1967 года рождения проявил агрессию и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", - говорится в сообщении полиции.

"Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались", - отметили в ведомстве.

По данным полиции, открывший огонь подозреваемый обезврежен и задержан.

Казахстан Алма-Ата

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