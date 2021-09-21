Встреча глав МИД стран-подписантов СВПД не состоится в рамках сессии ГА ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил журналистам, что встречу глав МИД стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной проблеме Ирана в рамках нынешней сессии Генассамблеи ООН провести не удастся.

В какие-то годы это происходит, в какие-то - нет. Этого нет в повестке дня", - сказал он.

В то же время, он отметил, что "важно не это министерское совещание, само по себе, а воля всех сторон возобновить переговоры в Вене".

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке находится министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян, который должен провести двусторонние переговоры со своими немецкими, китайскими, французскими, британскими и российскими коллегами.

По словам Борреля, во вторник он встретится с Абдоллахияном и "подтолкнет" его к возобновлению переговоров как можно скорее.

"После выборов новое президентство (Ирана - ИФ) попросило об отсрочке, чтобы полностью подвести итоги переговоров и лучше понять все, что касается этого очень чувствительного вопроса. Лето уже прошло, и мы ожидаем, что переговоры могут быть возобновлены в ближайшее время", - сказал дипломат.

Вместе с тем, как ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, встреча министров иностранных дел заинтересованных стран в Нью-Йорке на этой неделе придаст новый импульс переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

"Мы, без сомнения, проведем заседание совместной комиссии СВПД, по всей вероятности, на этой неделе", - сказал он журналистам.

Он добавил: "Важно обеспечить, чтобы в течение этой недели мы попытались добиться позитивной динамики для возобновления венских дискуссий о возвращении Ирана и Соединенных Штатов в СВПД", - добавил он.

До этого в Вене прошли шесть раундов непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, чтобы попытаться выяснить, как обе стороны могут вернуться к соблюдению ядерного пакта, от которого отказался бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году.

Эти переговоры были прерваны в июне после того, как сторонник жесткой линии Ибрахим Раиси был избран президентом Ирана и вступил в должность в августе.