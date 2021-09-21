"Красный код" по коронавирусу введен почти по всей Молдавии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Красный код" эпидемиологической опасности введен по всей территории Молдавии, за исключением трех районов, где продолжает действовать "оранжевый код", сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава страны.

Согласно сообщению, по всей стране наблюдается существенный рост количества случаев заражения COVID-19.

На прошлой неделе, в период с 13 по 19 сентября было зарегистрировано 6 888 случаев заражения COVID-19, что на 50% больше, чем неделей ранее. Таким образом, среднее количество случаев инфицирования увеличилось с 656 в период с 5 по 12 сентября до 984 случаев с 13 по 19 сентября. На прошлой неделе, впервые с начала мая, несколько дней фиксировалось более тысячи случаев за сутки.

По данным Минздрава, у большинства пациентов развиваются легкие и бессимптомные формы (84,3%), средние формы (9,9%) и тяжелые формы (5,8%).

В настоящее время COVID-19 болеют 7 999 человек, госпитализированы 1 756 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19. Из них 124 находятся в крайне тяжелом состоянии, а 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего, с начала пандемии заболели 282 650 человек, из которых 268 046 выздоровели, а 6 605 - скончались.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 было привито 1 363 602 человека, в том числе более 750 тыс. - двумя дозами.