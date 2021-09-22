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Си Цзиньпин заявил, что КНР воздержится от новых зарубежных проектов по угольной энергетике

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китай в дальнейшем не будет реализовывать за рубежом новые проекты, связанные с угольной энергетикой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай будет активнее помогать развивающимися странам развивать "зелёные", низкоуглеродные источники энергии и больше не будет вкладывать средства в новые зарубежные проекты, связанные с угольной электроэнергетикой", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник. С 21 сентября по 27 сентября на ней проходят выступления лидеров государств-членов ООН.

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