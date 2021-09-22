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Байден призвал страны к сотрудничеству в борьбе с глобальными проблемами

Байден призвал страны к сотрудничеству в борьбе с глобальными проблемами
Президент США Джо Байден выступает на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В своем первом обращении к Генеральной ассамблее ООН президент США Джо Байден призвал страны к сотрудничеству в борьбе с такими глобальными проблемами как пандемия COVID-19 и глобальное изменение климата, сообщает BBC News.

"Мы должны работать вместе, как никогда раньше", - сообщил он.

Он также сообщил, что США "не стремятся к новой холодной войне или миру, разделенному на жесткие блоки". Это замечание, по-видимому, было ответом Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который в эти выходные предупредил, что США и Китай движутся к "холодной войне".

Президент США пообещал удвоить финансовую помощь более бедным странам, чтобы помочь им перейти на чистую энергию и справиться с "безжалостными" последствиями изменения климата.

Ранее, в понедельник, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил агентству Associated Press, что он обеспокоен "совершенно дисфункциональными" отношениями между США и Китаем и возможностью того, что это может привести к новой холодной войне.

Джо Байден США ООН

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