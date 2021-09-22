Берлин не признал выборы в Крыму

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Берлин серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах в РФ и не признает выборы в Крыму из-за "нарушения Россией территориальной целостности Украины", заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Отсюда следует, что мы не признаем проведение выборов в аннексированном Россией Крыму", - сказала Деммер в среду журналистам.

Она заявила, что Германия внимательно следила за голосованием в РФ: "Правительство ФРГ очень серьезно воспринимает сообщения о нарушениях на выборах".

Ранее выборы в Крыму также не признала Турция. В турецком МИД заявили, что результаты голосования в этом российском регионе не имеют для Анкары юридической силы.

В 1991 году Крым после развала СССР остался в составе Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.