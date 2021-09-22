Axios узнал о призыве РФ к трехсторонним переговорам по Сирии с США и Израилем

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывала Израиль побудить США согласиться на трехсторонние переговоры высокого уровня между этими странами по вопросу Сирии, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных представителей израильских властей.

По данным портала, на прошедших в сентябре переговорах глав МИД РФ и Израиля Сергея Лаврова и Яир Лапида данную тему поднимал Лавров. Этот вопрос, пишет Axios, затрагивался российской стороной при контактах с советником по нацбезопасности кабмина Израиля Эялем Хулатой.

При этом источники издания заявили, что поддерживают встречу между советниками по нацбезопасности Израиля, РФ и США.

Axios также утверждает, что по запросу российской стороны ранее в сентябре координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк провел в Женеве встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. По сведениям портала, Россия хотела обсудить шаги по политическому урегулированию в Сирии, а также намеревалась выяснить, хотят ли США предложить исключения из антисирийских санкций с целью позволить транспортировать через территорию Сирии нефть и газ в Ливан, сталкивающийся нехваткой топлива.

В свою очередь, газета "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечала, что Макгерк затрагивал вопрос об отводе иранских сил и проиранского ополчения из районов Сирии, близких к контролируемым Израилем Голанским высотам.

Axios напоминает, что в июне 2019 года в Иерусалиме состоялась трехсторонняя встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббата и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Стороны обсуждали ситуацию в Сирии. Два месяца спустя Болтон покинул свою должность, и более подобных встреч не было.